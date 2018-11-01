Nursaçan: “İndirimler ekonomimizde rahatlama sağlayacaktır”

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "Hükümetimizin tam zamanında yapmış oluğu bir hamle ile Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak tarafından açıklanan ve altı başlıkta yer alan KDV ve ÖTV indirimleri ekonomimizde muhakkak bir rahatlama sağlayacaktır" ifadesinde bulunarak, "Yıl sonuna kadar geçerli olacak olan; başta mobilyada uygulanan KDV yüzde 18'den 8'e, Konut satışında KDV oranlarında yüzde 18'den 8'e, Tapu harçlarının yüzde 4'den 3'e, Beyaz eşyada ÖTV’nin sıfırlanması ve diğer başlıklarda uygulanan indirim ve sıfırlama uygulamaları kur ve faiz oranları yüzünden durgun bir dönem yaşayan ülke ekonomisine canlılık kazandıracaktır" dedi ve değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü:

"Bütün bunların yanında, beklentimiz, piyasanın canlı tutulması açısından, bankaların reel ekonomiye hareket kazandıracak uygulamaları devreye alması, faizlerde düşme eğilimine girilmesi ve nakit akışının hızlanması dair atılacak olan adımların, belirli dönemler yerine sürekli hale getirilmesi iş dünyasına moral ve motivasyon kazandıracaktır.

Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için çaba ve gayret gösteren iş dünyası olarak; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada ekonomimize değer katmak için elimizden gelen tam desteği vereceğimizi tüm kamuoyuna özellikle belirtmek isterim.

Reel sektörün sesine kulak veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a Kayseri OSB üyeleri adına teşekkür ediyorum."



