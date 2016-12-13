Nursaçan terör saldırısını kınadı Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, yaptığı açıklamasında İstanbul'daki terör saldırısını kınadı.

Nursaçan, "İstanbul Beşiktaş'ta 10 Aralık akşamı meydana gelen hain ve kalleşçe saldırıda, 36'si polis 44 şehidimiz ve 166 yaralımız olduğu haberi hepimizi derin bir üzüntüye boğmuştur" dedi.

"Milletimizin huzuruna, birliğine, beraberliğine, kardeşliğine ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne yönelik yapılan bu alçakça ve haince saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacak, Anadolu kardeşliğine olan inancımız asla sarsılmayacaktır" ifadesinde bulunan Nursaçan açıklamasını şu şeklide sürdürdü:

"Bizleri yıldırmaya çalışan hainlere karşı daima dik duracağız. Yapılan bu hain saldırıları şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Kahraman şehit polislerimize ve tüm şehitlerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet, aileleri ve yakınları olmak üzere bütün Türk halkına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

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