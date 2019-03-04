NURSAÇAN’DAN 3. DEMOKRASİ DERSİ Ahmet Hilmi Kürtüncü ve ekibiyle yarışan Tahir Nursaçan ve ekibi, seçimi 308’e karşı 379 oyla kazandı. Başkan Nursaçan, “Taşeron başkanlık dönemi bitti ve biz bugüne kadar Allahtan başka kimsenin önünde eğilmedik, koltuk için de kimsenin elini öpmedik. Bunu yapsaydık sizin başınızı öne eğdirmiş olurduk, bunun için yapmadık” dedi.

04 Mart 2019 Pazartesi 09:38