NURSAÇAN’DAN 3. DEMOKRASİ DERSİ

OSB TV’Yİ KAPATACAĞIZ
Başkan adaylarından Ahmet Hilmi Kürtüncü konuşmasında seçildiği takdirde yapacağı işleri ve projeleri anlattı. Kürtüncü, “En önemli projemiz israfı önleyeceğiz, kalan kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanacağız. OSB elektrik dağıtım bedeli ve atık su bedelinde yüzde 40 indirim yapacağız. Yıllık maliyeti çok ciddi olan OSB TV’yi kapatacağız. Bütün belediyeler, kamu kurumları, oda ve sivil toplum kuruluşları ile istişare içerisinde çalışacağız. Teknoloji geliştirme bölgesi, teknopark, Ar-Ge, stratejik araştırma merkezleri kurulacaktır" dedi.
EĞİLMEDİK VE EL ÖPMEDİK
Genel Kurulda konuşan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan; 12 yılda hayal bile edilemeyen projeleri 4 yıla sığdırdıklarını söyledi. Nursaçan; "OSB’yi sahiplenmek için değil, sahiplerine hizmet etmek için buradayız vizyonu ile çalıştık, çaba gösterdik. Bizden önceki dönemde, 12 yılda yapılamayanları, hayal dahi edilemeyen projeleri 4 yıla sığdırdık. Açık ve net olarak ifade ediyorum ki, OSB kasasında 31 Aralık 2018 itibariyle 62 milyon TL civarında paramız bulunmaktadır. 43 yıllık OSB tarihinde ilk kez Teşvik, Hibe ve desteklerle yaklaşık 45 Milyon Liralık büyük bir katkı sağlanmıştır” diye konuştu.
YÖNETİM YENİLENDİ
Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Oy verme işleminin tamamlanmasıyla yapılan sayımda Tahir Nursaçan 379 oy alarak 3. kez Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Ahmet Hilmi Kürtüncü ise 308 oy aldı. Yeni yönetimde Başkan Tahir Nursaçan’ın dışında eski yönetimden sadece Süleyman Sarptaş yer aldı. Başkan Tahir Nursaçan’ın Yönetim ve Denetim Kurulu şu şekilde; Yönetim Kurulu Asil: Süleyman Sarptaş, Yunus İmamoğlu, Yavuz Dur, Mustafa Katırcıgil. Denetim Kurulu Asil: Ali İstanbulluoğlu, Levent Somtaş . OSB Üst Kurulu Asil: Tahir Nursaçan, Ömer Baktır, Ömer Pınar, Yalçın Duru, Mehmet Yamanlar, İlhan Bayam, Metin Özkaya, Ümit Türkoğlu.
Başkan adaylarından Ahmet Hilmi Kürtüncü konuşmasında seçildiği takdirde yapacağı işleri ve projeleri anlattı. Kürtüncü, “En önemli projemiz israfı önleyeceğiz, kalan kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanacağız. OSB elektrik dağıtım bedeli ve atık su bedelinde yüzde 40 indirim yapacağız. Yıllık maliyeti çok ciddi olan OSB TV’yi kapatacağız. Bütün belediyeler, kamu kurumları, oda ve sivil toplum kuruluşları ile istişare içerisinde çalışacağız. Teknoloji geliştirme bölgesi, teknopark, Ar-Ge, stratejik araştırma merkezleri kurulacaktır" dedi.
EĞİLMEDİK VE EL ÖPMEDİK
Genel Kurulda konuşan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan; 12 yılda hayal bile edilemeyen projeleri 4 yıla sığdırdıklarını söyledi. Nursaçan; "OSB’yi sahiplenmek için değil, sahiplerine hizmet etmek için buradayız vizyonu ile çalıştık, çaba gösterdik. Bizden önceki dönemde, 12 yılda yapılamayanları, hayal dahi edilemeyen projeleri 4 yıla sığdırdık. Açık ve net olarak ifade ediyorum ki, OSB kasasında 31 Aralık 2018 itibariyle 62 milyon TL civarında paramız bulunmaktadır. 43 yıllık OSB tarihinde ilk kez Teşvik, Hibe ve desteklerle yaklaşık 45 Milyon Liralık büyük bir katkı sağlanmıştır” diye konuştu.
YÖNETİM YENİLENDİ
Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Oy verme işleminin tamamlanmasıyla yapılan sayımda Tahir Nursaçan 379 oy alarak 3. kez Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Ahmet Hilmi Kürtüncü ise 308 oy aldı. Yeni yönetimde Başkan Tahir Nursaçan’ın dışında eski yönetimden sadece Süleyman Sarptaş yer aldı. Başkan Tahir Nursaçan’ın Yönetim ve Denetim Kurulu şu şekilde; Yönetim Kurulu Asil: Süleyman Sarptaş, Yunus İmamoğlu, Yavuz Dur, Mustafa Katırcıgil. Denetim Kurulu Asil: Ali İstanbulluoğlu, Levent Somtaş . OSB Üst Kurulu Asil: Tahir Nursaçan, Ömer Baktır, Ömer Pınar, Yalçın Duru, Mehmet Yamanlar, İlhan Bayam, Metin Özkaya, Ümit Türkoğlu.
Haber Merkezi