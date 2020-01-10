Nusret Baş Kayseri’de

Çerkes Dernekleri Federasyonu Başkanı Nusret Baş, bir takım ziyaretler yapmak üzere Kayseri’ye geldi. Baş, öncelikle Birleşik Kafkasya Derneği’ni ziyaret etti ve dernekte kahvaltılı program yapıldı. Bazı konular ve bir takım faaliyetler hakkında konuşmalar yapan, görüş alışverişinde bulunan Baş’a Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Cemil Görücü teşekkür etti.







Ayrıca Nusret Baş, Suriye’den gelen Kayseri’de yaşayan vatandaşları da ziyaret etti. Başkan Baş, bölgedeki derneklerin çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Görücü tarafından Baş’a Mısır’da Hüküm Süren Çerkes Sultanlar ve 20’inci Yüzyılda Uzunyayla’da Yaşayan Çerkes Din Alimleri isimli kitaplar hediye edildi. Kayseri ziyaretinden mutlu bir şekilde ayrılan Baş, misafirperverlikleri için Başkan Cemil Görücü’ye ve dernek üyelerine teşekkür etti.

