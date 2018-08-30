O Haber Sonrasında Kanala Su Verilmeye Başlandı

Kurban Bayramı öncesi Sarımsaklı köyüne inen sulama kanalının suları yetkililer tarafından kesilince barajda balık ölümleri yaşandı. Ölü balıklar nedeniyle köy girişinden itibaren aşırı koku meydana geldi ve köylüler su kullanamadı.

Olay ardından ‘Sarımsaklı barajından mahalleye inen sulama kanalının suları kesilince balık ölümleri yaşandı’ başlığıyla haber yapan İHA, köylülerin umudu oldu. Haberin ardından da yetkililer kanala yeniden suyu verdi.



Köy sakinlerinden Can Öcal, “Yetkililer daha önce yaptığımız konuşmalardan dolayı sesimizi duydu, suyumuz bir nebzede olsun şuanda akıyor. Köylülerimiz suyunu kullanabiliyor. Biz bu suyun kesilmemesini istiyoruz. Köylüler tarlasını, ürünlerini sulasın ki köydeki yaşam hayatı sürsün. Köy demek yaşam demektir. Her şey buradadır. Biz daha önce balıklar ölüyor diye göstermiştik. Bu balıkların ölüm sebepleri kanalizasyon değildi. Kanalizasyonlarımız sıkıntı yok. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Mümkün olmayan şeyi söylemekte yanlış” şeklinde konuştu.

