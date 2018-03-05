O KiTAP DA TOPLATILDI

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığıyla gönderilen yazılı açıklamada dağıtımı yapılan az sayıda kitabın toplatıldığı ve konuyla ilgili gerekli incelemenin başlatıldığı belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle;

“Bazı haber kaynaklarında, İlimizde başlatılan ‘Kentimi Tanıtmaya Gönüllüyüm’ projesi kapsamında okullarımıza dağıtılması planlanan, ancak kitap içeriğindeki bazı ifadelerin öğrencilere uygun olmadığı haberinin medyada yer alması üzerine dağıtımı yapılan az sayıda kitap toplatılmıştır.



Valiliğimizce konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

(Kayseri Gündem)

