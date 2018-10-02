O VEKİL TAMER

Bunun üzerine işten çıkarıldığını iddia eden işçi Ak Parti Kayseri milletvekili İsmail Tamer’i arayarak şirketin 500 lirayı geri istemeye hakkı olmadığını söyleyerek, yardım talep etti.



Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de, işçiye özel sektör olduğunu, işle ilgili görüşmenin kendisi ve şirket arasındaki rıza pazarı olduğunu kimseyi ilgilendirmediğini ve kendisinin de bu özel şirkete doğrudan müdahale etme hakkı olmadığını söyledi.



Bu görüşme akışı içinde işçi yapılanın doğru olmadığını ve düzeltilmesini istemesi üzerine milletvekili Tamer de “Evet doğru değil ama yapabileceğim bir şey yok. Ben senin tekrar işe alınman için aracı oldum. Yoksa ben çıkarım aradan” dedi. İşçinin bu konuyu Cumhurbaşkanı duyarsa ne olur dediğinde de Tamer, bu işe Cumhurbaşkanı ne karışır ki diyerek zaten işe alınması için şirketle görüştüğünü ve 15 gün ara verip sonra geri işe başlayacağını söyledi.



Tüm bunların ardından kendisiyle görüştüğümüz Kayseri milletvekili İsmail Tamer “Bu konuda vereceğim bir cevap yok, çünkü yaptığım hatalı ve kötü bir şey yok. Ben partili bir arkadaşımızın oğlu diye yardımcı olmak istedim. Beni aradı ben de işe alınması için görüşeyim dedim, kötü mü yaptım. Cumhurbaşkanımız ne karışır derken de, karışamaz anlamında değil, Cumhurbaşkanımız bu konuya kadar niye girsin ki anlamında söyledim” dedi.

