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OBM’de değerlendirme toplantısı yapıldı

Orman Genel Müdürlüğü tarafından, 2019 yılında Bölge Müdürlüğüne verilen programları ve gerçekleşmelerini değerlendirmek üzere 28-30 Nisan 2019 tarihleri arasında Yozgat İli, Sorgun İlçesinde toplantı yapıldı. Değerlendirme toplantısına, Bölge Müdürü Adnan Diltemiz, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve İşletme Müdürleri katıldı. 

OBM’de değerlendirme toplantısı yapıldı

Değerlendirme toplantısı, Bölge Müdürü Adnan Diltemiz’in açılış konuşması ile başladı. Toplantıda; Fidanlık ve İşletme Müdürleri 2019 yılı program ve gerçekleşme durumunu, devam eden üretim, stok (rampa, son depo) ve tahsisli satışların durumunu (tel direk ve lif-yonga tahsisleri) anlatacak şekilde sunumlar yapıldı. Sunular yapılırken Şube Müdürleri de kendi konuları ile ilgili değerlendirmeler de bulundu. 

Toplantı, Bölge Müdürü Adnan Diltemiz'in, 2019 yılı programlarının hiçbir aksaklığa sebebiyet verilmeden gerçekleştirilmesi konusundaki tüm birimlere verdiği talimatlarla sona erdi. 

 

İHA

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