OBM’de değerlendirme toplantısı yapıldı

Değerlendirme toplantısı, Bölge Müdürü Adnan Diltemiz’in açılış konuşması ile başladı. Toplantıda; Fidanlık ve İşletme Müdürleri 2019 yılı program ve gerçekleşme durumunu, devam eden üretim, stok (rampa, son depo) ve tahsisli satışların durumunu (tel direk ve lif-yonga tahsisleri) anlatacak şekilde sunumlar yapıldı. Sunular yapılırken Şube Müdürleri de kendi konuları ile ilgili değerlendirmeler de bulundu.



Toplantı, Bölge Müdürü Adnan Diltemiz'in, 2019 yılı programlarının hiçbir aksaklığa sebebiyet verilmeden gerçekleştirilmesi konusundaki tüm birimlere verdiği talimatlarla sona erdi.



