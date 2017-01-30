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Odakır'dan dükkanı yanan esnafa ziyaret

Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır, Cumartesi günü iş yeri yanan esnafı ziyaret etti.

Odakır'dan dükkanı yanan esnafa ziyaret
Kayseri'de Cumartesi günü meydana gelen olayda Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan bir kaporta dükkanında yangın çıkmış ve çıkan yangında dükkan kullanılamaz hale gelmişti. Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır da, iş yeri yanan esnafı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Odakır, "Esnafımız cumartesi günü işini bitirdikten sonra eve gitmiş. 1 saat sonrada iş yerinde yangının çıktığını ihbar etmişler. Yangın esnasında içeride de 3 tane araç varmış ve bu araçlar yanmış. Biz böyle günlerde esnafımızın yanında olmak zorundayız. Biz elimizden geldiği kadar esnafımızın yanında olacağız ve ayağa kaldıracağız. Onların yaralarını saracağız." diye konuştu. 
 
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