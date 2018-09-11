Ödüllü yemek yarışması düzenlenecek

Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, “Ahi düsturunu almış, Ahilik kültürü ile yetişen Lokantacılar ve Pastacılar Odamızın başta bayan üyeleri olmak üzere tüm üyelerimizin katılımlarını bekliyorum” dedi.



Başkan Aydemir, mesleğine gönül vermiş üyelerin bilgi, beceri, girişimcilik ve yeteneklerini sergileyebilecekleri ve birlik, beraberliği daha da perçinleyecek bir ortam oluşturma amacıyla böyle bir etkinlik düzenleyeceklerini belirtti.

21 Eylül 2018 Cuma günü saat 14:00 da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde yapılacak olan yarışmaya katılmak isteyen üyeler, 19 Eylül 2018 Çarşamba gününe kadar Oda’ya müracaat etmeleri gerekiyor.





Haber: Gülcan Deniz