Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, “Ahi düsturunu almış, Ahilik kültürü ile yetişen Lokantacılar ve Pastacılar Odamızın başta bayan üyeleri olmak üzere tüm üyelerimizin katılımlarını bekliyorum” dedi.
Başkan Aydemir, mesleğine gönül vermiş üyelerin bilgi, beceri, girişimcilik ve yeteneklerini sergileyebilecekleri ve birlik, beraberliği daha da perçinleyecek bir ortam oluşturma amacıyla böyle bir etkinlik düzenleyeceklerini belirtti.
21 Eylül 2018 Cuma günü saat 14:00 da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde yapılacak olan yarışmaya katılmak isteyen üyeler, 19 Eylül 2018 Çarşamba gününe kadar Oda’ya müracaat etmeleri gerekiyor.
Haber: Gülcan Deniz
Ödüllü yemek yarışması düzenlenecek
Her yıl düzenli olarak kutlanan Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında bu yıl ilk kez Lokantacılar ve Pastacılar Odası tarafından ‘‘Ustalar Yarışıyor’’ sloganıyla 21 Eylül 2018 tarihinde Yemek ile Pasta ve Tatlı kategorilerinde ödüllü yemek yarışması düzenlenecek.
11 Eylül 2018 Salı 14:17
Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, “Ahi düsturunu almış, Ahilik kültürü ile yetişen Lokantacılar ve Pastacılar Odamızın başta bayan üyeleri olmak üzere tüm üyelerimizin katılımlarını bekliyorum” dedi.