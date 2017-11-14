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ÖFKELi KOCA KARISINI VE ÇOCUĞUNU BIÇAKLADI

Kocasinan'da bir kişi, tartıştığı eşi ve çocuğunu bıçaklayarak yaraladı. 

ÖFKELi KOCA KARISINI VE ÇOCUĞUNU BIÇAKLADI

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi Sepetçioğlu Sokak'ta bir ikamette meydana gelen olayda H.M., tartıştığı eşini ve daha sonra da erkek çocuğunu bıçaklayarak evden ayrıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan anne ve oğlu tedavi altına alınırken, polis ekipleri evde inceleme yaptı. Suç aletini ele geçiren ekipler, H.M.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Birkaç gün önce de yine bir çocuk babası tarafından boğularak öldürülmüştü.
İHA 

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