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Öğrencilerden teröre anlamlı tepki

Kayseri'de ortaokul öğrencileri, çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsüne düzenlenen saldırıya tepkilerini, hazırladıkları koreografi ile "Şehitler Ölmez" yazarak dile getirdi.

Öğrencilerden teröre anlamlı tepki
Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde bulunan Refika Küçükçalık Ortaokulu öğrencileri, 14 askerin şehit olduğu, 55 kişinin yaralandığı saldırı protesto etmek için özel bir koreografi hazırladı.  
"Şehitler Ölmez" yazısını oluşturan öğrencilerin görüntülerinin yer aldığı klip, sosyal medyada paylaşıldı.
Öğrencilerin hain terör saldırısına gösterdiği tepki, sosyal medyada takdir ile karşılandı.  
AA
 
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