Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Öğrencilerden Vali Günaydın'a ziyaret

Vali Şehmus Günaydın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen 20. Ulusal Çocuk Formuna katılmak üzere Kayseri'ye gelen öğrencileri makamında kabul etti.

Öğrencilerden Vali Günaydın'a ziyaret

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin ilke ve hükümlerinin yetişkin ve çocuk olmak üzere toplumun tüm kesimlerine öğretilmesi amacıyla düzenlenen çalıştaya katılmak üzere Antalya, Batman, Erzincan, Bartın, Eskişehir, Osmaniye, Denizli, Giresun ve Tunceli’den Kayseri'ye gelen yetişkin ve öğrenciler ilk olarak Vali Günaydın’ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Günaydın, bu tarz organizasyonların yapılmasının çocuk ve yetişkin bireylerin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Bu çalıştayın ikinci kez Kayseri'de düzenlendiğini ifade eden Vali Günaydın, ziyarete gelen öğrencilerden ve yetişkinlerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde, “Biz Büyük Bir Aileyiz” temasıyla 14-15-16 Ocak 2020 tarihlerinde Kayseri'de düzenlenecek olan çalıştaya 14-18 yaşları arasında 9 farklı ilden bir kız ve bir erkek öğrenci olmak üzere iki çocuk ve bir yetişkin temsilci katılacak.
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
Kayseri HaberKayseri GündemASAYİŞ KayseriHaberHaberlerVali Şehmus Günaydın20. Ulusal Çocuk Formu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.