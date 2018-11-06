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Öğrencilere Uygulamalı Trafik Eğitimi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan Çocuk ve Gençler Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ÇOGEP 2018 “Genç Bakışlar Mutlu Yüzler” Projesi kapsamında 75. Yıl Rezzan Has İlkokulu’nda trafik eğitim koridoru açıldı.

Öğrencilere Uygulamalı Trafik Eğitimi

Açılış programına, Kocasinan Kaymakamı Mustafa Kılıç, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Kenanoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlyas Yılmaz, Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, polisler, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Programda bir konuşma yapan Kocasinan Kaymakamı Mustafa Kılıç, “Bugün Kayseri’de bir ilk olarak bu ilkokulumuzda trafik eğitim koridorunu hep birlikte hizmete açacağız. Ülkemizin en önemli sorunlarından birisi de, trafik ve bu konuda yaşadığımız olumsuzluklardır. Hem Milli Eğitim Müdürlüğümüz hem de Emniyet Müdürlüğümüzün trafik birimleri ağaç yaşken eğilir prensibinden hareketle çocuklarımıza trafik konusunda bir farkındalık oluşturmak ve onları daha küçük yaşlarda trafiğin önemi ve bu konuda alınması gereken tedbirlerle bilinçlendirmek üzere bu koridoru okulumuza kazandırdılar” şeklinde konuştu.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Kenanoğlu da, “Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından çocuklarımızın trafikle tanışmaları, trafik kurallarına bu yaştan itibaren uymaları açısından Trafik Koridoru Projemiz İl Emniyet müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilerek açılacaktır. Emeği geçen başta Valiliğimiz, Kaymakamlığımız ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ederim” dedi.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri öğrencilerle birlikte trafik koridorunu gezdi.
 

İHA

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