Öğretmenler Bilim Merkezi’ne hayran kaldı

TÜBİTAK tarafından 2017-2018 Çağrı Dönemi kapsamında desteklenen 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında ‘Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında İngilizce Öğretimi Program Farklılaştırma Uygulamaları^projesi 9-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Kayseri Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi’nin yürütücülüğünde Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Kayseri Bilim Merkezi ortaklığıyla gerçekleştirilen projeye Türkiye’nin farklı illerinden 30 İngilizce öğretmeni katılıyor. Proje için ilimize gelen İngilizce öğretmenleri Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi ve Selçuklu Uygarlığı Müzesi’nin ardından Kayseri Bilim Merkezi’ni ziyaret ettiler. Bilim Merkezi’ni gezen ve sergi alanlarını inceleyen öğretmenler hayranlıklarını dile getirdiler.



“Kayseri çok şanslı”



Proje için Isparta’dan ilimize gelen öğretmen Kayseri’nin çok şanslı olduğunu dile getirerek, “Hayal ettiklerimizi Bilim Merkezi’nde görebiliyoruz. Kalıcı öğrenmenin bir numaralı adresi burası. Kayseri bu konuda çok şanslı. Kayseri’deki öğretmenlerimize çağrıda bulunuyorum, ayda bir çocuklara burayı görme fırsatı sağlasınlar” dedi.



“Ülkem adına gurur duydum”



Proje çerçevesinde Kırklareli’nden gelen öğretmen ise, “İçeri girer girmez kendimi öğrenci gibi hissettim. Heyecan verici bir yer. Kıskandım açıkçası. İlimiz de böyle bir merkez yok. Çok donanımlı. İnanılmaz para harcanmış. Ülkem adına ve Kayseri adına gurur duydum. Kendi okulumdaki öğrencilerin de buraya gelmelerini ve dünyayı öğrenmelerini arzuluyorum” diye konuştu.



Çetin Şen Bilim Sanat Merkezi Öğretmeni ve Proje Yürütücüsü Ebru Altındiş de, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Bilim Merkezi’nin kendilerine çok büyük destek verdiğini ifade ederek teşekkür etti. Altındiş, 30 İngilizce öğretmeniyle deneyimle oluşturup farklı bir İngilizce öğretim programı geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti.