Öğretmenler pandemi sürecinde gönülleri fethetti

Korona virüsün 11 Mart’ta görülmesinin ardından yaşanılan zor günlerde, Kayseri’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Okul müdürlerinin vasıtasıyla durumu iyi olmayan öğrencilerin ailelerine ulaşan öğretmenler, 18 ayrı bölgede 9 bin aileye ulaşarak un dağıttı.







İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci İHA’ya yaptığı açıklamada, “Zor günlerden geçtik. Salgın dönemi dünyaya ve ülkemize olağanüstü günler yaşattı ama aynı zamanda bu zor günlerde olağanüstü güzelliklere de şahit olduk. Hemen hemen her meslek grubu üzerine düşeni fazlası ile yapma gayreti içerisinde oldu. Bizde milli eğitim camiası olarak hem görevlilerimizi hem gönüllerimiz olmasa da toplumsal yardımlaşma konusunda örnek bir dayanışma gayreti içerisinde olduk. Nerede bir iyilik varsa nerede bir güzellik varsa muhakkak o güzelliğin içerisinde öğretmenlerimiz oldu. Tüm öğretmenlerimize gönülden teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.









Ekinci, “Kayserimizde salgın başladıktan sonra işsiz kalan, ekonomik zorluklar içerine giren aileler olduğunu görünce bir yardım çalışması organize ettik. Bu yardım çalışması tamamen öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin katkıları ile gerçekleşti. 9 buçuk tıra yakın un toplandı. Bir kampanya gibi herkese ulaşarak duyurusunu yapmadık. Arkadaşlarımız gönülleri ile alanda oldular, çalışmanın içerisinde oldular. Bu toplanan yardımlar 18 ayrı bölgede olmak üzere 9 bin aileye ulaşarak yardımlar dağıtıldı. Yardımız toplayanlar öğretmenlerimizdir. Yardımı sırtlayanlar öğretmenlerimizdir. Yardımı götürüp teslim edenler öğretmenlerimizdi. Yardım edilen aileler bizim öğrencilerimizin aileleridir. Bu olağanüstü güzelliklere şahit olduğumuz için gerçekten çok mutluyuz. Böyle bir öğretmen camiası ile birlikte çalıştığımız için ben çok mutluyum. Türkiye’mizin geleceğinin bu manada aydınlık olacağına başarılı bir ülke olacağımıza canı gönülden inanıyorum. Zorluklar içimizdeki güzellikleri ortaya çıkarıyor. Karakterimizi ortaya çıkarıyor. Bize destek veren arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

