Öğretmenlerden Oluşan Koro Kulakların Pasını Sildi

Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü 'Yeteneğini Keşfet' projesinde Türk Sanat Müziği kursu alan öğretmenler, İl Kültür Müdürlüğü konferans salonunda konser verdi. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği konsere İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, eğitim sendikalarının temsilcileri ile öğretmenler katıldı.







Türk Sanat Müziği'nden çeşitli eserleri seslendiren öğretmenler korosu adeta kulakların pasını sildi ve salonu dolduranlardan tam not aldı. Konser sonrasında İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, koroda bulunan öğretmenlere plaket verdi.







Konser bitiminde açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, "Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Kocasinan Beledisinin ortaklaşa düzenlediği Yeteneğini Keşfet projesi kapsamında bu gün gerçekten kulaklarımızın pasını silen gönlümüzü ferahlandıran çok güzel bir konser izledik. Öğretmenlerimizin emeğine dillerine ve gönüllerine sağlık. Milli Eğitim ailesi keşfedilmek üzere bu tür programlara devam edecek" dedi.

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk ise, "Kocasinan Belediyesi ile birlikte Yeteneğini Keşfet projesi yaptık. Okullardaki yetenekli öğrenciler ve öğretmenleri sanat, spor ve kültürde keşfetmek. Bu konuda öğretmen arkadaşlarımız da öğrencilerimizi yetiştiriyorlar. Hem dünyaya hem Türkiye'ye yön verecek öğrenciler yetiştireceğiz" ifadesinde bulundu.





