Oğuz Berk’ten ‘Paşa’ teklif

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal’ın isminin doğduğu köy olan Pınarbaşı Kazancık'ta yapılan sosyal tesise verildiğini söyleyen Oğuz Berk, “15 Temmuz'un kahraman komutanlarından, Hava Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Abidin Ünal için, küçük ama anlamlı jest yapılmış. Komutanımızın köyü, Kayseri Pınarbaşı Kazancık'ta yapılan sosyal tesise Abidin Paşa'nın adı verilmiş. Umarım Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Çelik de, önemli caddelerden birine Kayserili komutanlarımız Org. Hulusi Akar, diğerine de Org. Abidin Ünal Caddesi adını verir.” açıklamasında bulundu.
Haber: Bünyamin Gültekin
Haber: Bünyamin Gültekin