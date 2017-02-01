Oğuz Berk’ten ‘Paşa’ teklif Tüketiciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Berk, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e önemli caddelerden ikisine Kayserili ‘Paşalar’ Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Abidin Ünal’ın adlarının verilmesini teklif etti.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal’ın isminin doğduğu köy olan Pınarbaşı Kazancık'ta yapılan sosyal tesise verildiğini söyleyen Oğuz Berk, “15 Temmuz'un kahraman komutanlarından, Hava Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Abidin Ünal için, küçük ama anlamlı jest yapılmış. Komutanımızın köyü, Kayseri Pınarbaşı Kazancık'ta yapılan sosyal tesise Abidin Paşa'nın adı verilmiş. Umarım Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Çelik de, önemli caddelerden birine Kayserili komutanlarımız Org. Hulusi Akar, diğerine de Org. Abidin Ünal Caddesi adını verir.” açıklamasında bulundu.

Haber: Bünyamin Gültekin

