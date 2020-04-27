Oğuzhan Yıldız Kamu İhale Kurumu Üyeliğine Atandı

İnşaat Mühendisi Oğuzhan Yıldız'ın da yer aldığı KİK yönetim kurulu 7 üyeden oluşuyor.
Uzun süre Kayseri Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Başkan Yardımcılığı yapmış olan Oğuzhan Yıldız, Kayseri’de İller Bankası’nda proje mühendisi olarak çalıştıktan sonra İller Bankası Genel Müdürlüğü’nde İhale Daire Başkanlığı’na atanmıştı. Yıldız'ın buradaki başarılı çalışmaları onun KİK üyeliğine taşıdı.
Uzun süre Kayseri Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Başkan Yardımcılığı yapmış olan Oğuzhan Yıldız, Kayseri’de İller Bankası’nda proje mühendisi olarak çalıştıktan sonra İller Bankası Genel Müdürlüğü’nde İhale Daire Başkanlığı’na atanmıştı. Yıldız'ın buradaki başarılı çalışmaları onun KİK üyeliğine taşıdı.
Haber Merkezi