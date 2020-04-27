Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Oğuzhan Yıldız Kamu İhale Kurumu Üyeliğine Atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla, Resmi Gazetede de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Kurumu (KİK) yönetimi atamaları belli oldu. Üyeler arasında Oğuzhan Yıldız da yer alıyor.

Oğuzhan Yıldız Kamu İhale Kurumu Üyeliğine Atandı
İnşaat Mühendisi Oğuzhan Yıldız'ın da yer aldığı KİK yönetim kurulu 7 üyeden oluşuyor.

Uzun süre Kayseri Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Başkan Yardımcılığı yapmış olan Oğuzhan Yıldız, Kayseri’de İller Bankası’nda proje mühendisi olarak çalıştıktan sonra İller Bankası Genel Müdürlüğü’nde İhale Daire Başkanlığı’na atanmıştı. Yıldız'ın buradaki başarılı çalışmaları onun KİK üyeliğine taşıdı. 
 

Haber Merkezi

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanResmi GazetedeOğuzhan Yıldız
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.