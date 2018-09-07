Okul servislerine yüzde 20 zam geldi

2018-2019 eğitim ve öğretim yılının açılmasına sayılı günler kala okul servislerinin fiyatlarına da zam geldi. Geçen dönemde 0-5 kilometre mesafede 150 TL’ye yapılan taşımacılık, bu dönmede 180 TL oldu.



Servis fiyatlarına yüzde 20 oranında zam geldiğini kaydeden Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, şunları söyledi:

“Açılacak yeni sezonun ülkemize, şehrimize, eğitim camiamıza ve servisçi arkadaşlarımıza hayırlar getirmesini diliyoruz. Geçtiğimiz dönemde en kısa mesafe olarak 0-5 kilometre mesafede 150 TL’ye yapılan taşımacılık ücreti ortalama yüzde 20 gibi bir fiyat ayarlaması yapılarak 180 TL olarak belirlendi. 2’inci bölge fiyatımız yine geçtiğimiz dönemde 160 TL olan fiyatımız, bu dönemde 195 TL, 3’üncü bölge 20 kilometreye kadar olan bölge fiyatımızda 205 TL olarak belirlendi. Biz buna zam ayarlaması değil de, fiyat ayarlaması diyoruz. Yaklaşık 1 yıl içerisinde sadece akaryakıta gelen zam şuan yüzde 30 civarındadır. Geçtiğimiz yıl temmuz ayı ile bu yol temmuz ayı arasında yüzde 30’un üzerinde sadece akaryakıta zam geldi. Meslektaşlarımızın sıkıntılarına baktığımız zaman sadece bu fiyat ayarlamasındaki oran yakıtla alakalı değil, tüm amortisman giderlerine yansıdığı gözükmektedir. Bunları da göz önünde bulundurursak ok yüksek olduğu kanaatinde değiliz. Vatandaşın cephesini düşünmekte de fayda var. Biz oda olarak fiyat yetkisi alma yetkisi olmasına rağmen ulaşım koordinasyon merkezine müracaat ettik ve merkezin almış olduğu karar neticesinde oldu.”

