Okullar ve çevresinde güvenlik tedbirleri arttırıldı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan eğitim çağındaki çocuk ve gençlerimizin güvenli ve huzurlu bir ortamda yetiştirilmeleri, muhtemel şiddet olayları ile madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunmaları ve çağın gereklerine uygun güvenli eğitim ortamlarının sağlanarak ülkemize yararlı bireyler olarak yetişmeleri amacıyla 2018-2019 yılı eğitim-öğretim döneminde ilimizde okullar ve çevresinde aşağıda belirtilen güvenlik tedbirleri alınmıştır" ifadesinde bulunuldu.



Açıklamada alınan önlemlerle ilgili olarak şu bilgiler verildi:

"Bir önceki eğitim ve öğretim döneminde meydana gelen olaylar hakkında yapılan analizler neticesinde okullarımızda görev yapmak üzere Okul Kolluk Görevlisi, Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi, Özel Güvenlik Görevlisi, motorize ekipler ve motosikletli yunus timleri görevlendirilmiştir. 22 okulda sabit olarak görev yapmak üzere 18 Polis Memuru Okul Kolluk Görevlisi olarak görevlendirilmiştir. Diğer okullarda okul idarecileri ile sürekli irtibat halinde olacak ve rutin aralıklarla okulları ziyaret ederek gerekli çalışma ve değerlendirmeleri yapmak üzere 352 Polis Memuru Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi olarak görevlendirilmiştir. Ayrıca 300 özel güvenlik görevlisi de okullarda görevlendirilmiştir.

Okullarımızın öğrenci giriş çıkışlarını kontrol etmek üzere 33 adet motorize ekip, 9 Motosikletli Polis Timi (yunus), 10 adet Acil Müdahale Ekibi olmak üzere toplam 52 adet ekip görevlendirilmiştir.



Çocuk Şube Müdürlüğü olarak yapılan analiz ve değerlendirmeler neticesinde okul ve öğrenci yoğunluğu bakımından riskli olarak tespit edilen 4 bölgede 8 personelden oluşan yaya devriye görevlendirmesi yapılmıştır.

Okullar ve çevresinde trafik akışını kontrol etmek ve servis sürücülerini ilgili mevzuat çerçevesince denetlemek üzere Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün ekip ve personelleri görevlendirilmiştir.

Okul önü ve çevrelerinde her türlü uyarıcı ve uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi bakımından motorize Narkotimler görevlendirilmiştir.

Öğrenci ve velileri bilgilendirme/bilinçlendirme çalışmaları Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.

Okul servis sürücüleri ile rehber personel ile okullarda kantinci, temizlik görevlisi ve hizmet alımı yoluyla görevlendirilen diğer çalışanların güvenlik soruşturmaları yapılmıştır.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak okullar ve çevresindeki alınan güvenlik tedbirleri kesintisiz olarak devam edecektir. "

