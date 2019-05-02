OLAYSIZ KUTLANDI

Bayram dolayısıyla kutlama mesajları da yayımladı. Bu çerçevede Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, sosyal medya hesabından, “Çalışan, üreten ve alın teri döken bütün çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü tebrik ediyorum” mesajını paylaşarak kutladı.



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bayramı “İşçi ve emekçi kardeşlerimizin #1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum” mesajıyla kutlarken, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün barış ve kardeşliğin egemen olduğu bir bayram havasında kutlanması temennisiyle..."İşçi ve Emekçi Bayramı" kutlu olsun!” mesajıyla bayramı kutladı. Öte yandan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayradar, “Tüm işçi kardeşlerimin, #1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!” sözleriyle kutlama mesajı paylaşırken, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da şu mesajı paylaştı: “Emeğiyle, alın teriyle, üretimiyle ülke için değer üreten bütün kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.”



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında Cumhuriyet Meydanı, Yoğunburç ve İstasyon Caddesi’nden gelen gruplar Kocasinan Belediyesi ile Mimarsinan Parkı arasındaki caddede bir araya geldi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı 1 Mayıs Yürüyüşü’ne çeşitli siyasi parti, sendika ve derneklerin temsilci ve üyeleri katıldı. Katılımcılar toplanma alanlarına polis tarafından kurulan arama noktalarında tek tek aranarak alındı. Güvenlik önlemleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri de alanda yerini aldı. Kalabalığa konuşan KESK Dönem Sözcüsü Orhan Karakaya, tüm işçilerin Emek ve Dayanışma Gününü kutladı.



