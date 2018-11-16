OLMADI BAŞKAN

BIRAKIP GİTME OĞLUM

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden aldığımız bilgilere göre Büyükşehir Belediyesi’sinden evde tedavi hizmeti alan dört yaşlı kadın Başkan Çelik’i ziyaret etmek istemiş ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü de araç ve personel tahsis ederek bu ziyaretin gerçekleşmesine aracı olmuş. İyi niyetli bir ziyarette Başkan Çelik’in “peki hizmetlerimizi nasıl buluyorsunuz” diye sorması üzerine yaşlı kadınların ”çok memnunuz oğlum aman bizi bırakıp gitme” yanıt vermeleri zihinleri karıştırdı.



BU KADAR DA OLMAZ

Çelik’i ziyaret eden ve bizi bırakıp gitme oğlum cümleleriyle belediyenin resmi internet sitesinde de haberleştirilen bu ziyaretin haberlerini okuyan onlarca vatandaş gazetemizi arayarak ya da mesajlar atarak tepkilerini dile getirdiler. Yaşlı kadınların ziyaretleri kurgu değilse bile haberleştirilmesinin şık olmadığına dikkat çeken vatandaşlar “Koskoca Çelik’in dört yaşlı kadının yakarışlarına ihtiyacı olmasa gerek. Bu kadarı da olmamalıydı.”dediler.



ŞABAN BAYRAK YİNE SAHNEDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısında bir isim olarak bilinen ve Başkanlık sisteminin oylandığı dönemde de daha sonraki seçimlerde de sürekli Erdoğan karşıtı çıkışları ve ziyaretleriyle bilinen Kayseri eski milletvekili ve Gül ailesinin akrabası da olan Şaban Bayrak’ın şimdi de Mustafa Çelik’e destek olmak üzere Kayseri’de belli mahfilleri ziyaret ederek destek istemesi garipsendi. Erdoğan karşıtı bir isim olan Bayrak’ın bu destek talebi ziyaretleri “son kalenin de” kaybedilmemesi için çabalar olarak yorumlanıyor.