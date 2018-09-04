Ölmek üzere olan hayvanların etlerine şüphe ile yaklaşın

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ankara, Sivas ve İstanbul'da tespit edilen Şarbon hastalığı konusunda bilgilendirme yaptı. Yapılan bilgilendirmede, "Şarbon hastalığı “ Bacillus Anthracis” isimli bakterinin sebep olduğu zoonoz (hayvandan insana, insandan hayvanlara geçen) karakterli tehlikeli bir hastalıktır" ifadesine yer verildi.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirme şu şekilde: "Çoğunlukla sığır, koyun, keçi ve deve gibi otçul memeli hayvanlarda görülmekle beraber insanlarda, diğer memelilerde ve bazı kuşlarda da görülebilmektedir. Hastalık farklı ülkelerde zaman zaman tespit edilmekte, alınan önlemlerle söndürülmektedir. Hasta hayvanların süt, gaita ve idrarları ile ölen hayvanların doğal deliklerinden gelen kanla açılan veya parçalanan et ve kanları ile etrafa yayılan etken, spor formuna geçer. Sporlanmış olan etken çok uzun yıllar hastalık oluşturma gücünü devam ettirir. . Hastalık insandan insana geçmemektedir.



2017 yılından beri İlimizde Şarbon Hastalığı teşhis edilmemiştir. Hastalığın teşhisi; hayvanda görülen semptomlarla konulmakla birlikte kesin teşhis için Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitülerine numune gönderilmektedir. Hastalığın teşhisinden itibaren 10 kilometre karelik alan içerisinde ki yerleşim yerlerinde karantina, dezenfeksiyon ve hayvan hareketlerine kısıt konulmaktadır. Bölgede bulunan duyarlı hayvanların aşılanmasını takiben konulan kısıtlayıcı yasaklar kalkmaktadır. Hastalık çıkan bölgelerde takip eden 5 yıl aşılama faaliyetlerine devam edilmektedir.

Şarbon hastalığının en önemli korunma önlemi, bu hastalıktan ölen hayvanların uygun bir şekilde ortadan kaldırılması olduğu için, ölen hayvanlara otopsi işlemi yapılmadan, iki metre derinlikteki çukurlara bulaşık toprak ve altlıkla birlikte yakılarak veya üzerlerine sönmemiş kireç dökülerek gömülmesi sağlanmalıdır.



Şarbon etkenini almış olan hayvanlarda hastalık çok kısa sürede ölümle sonuçlanmaktadır. Bu nedenle özellikle kırsal yerleşim yerlerinde hastalanan ve ölmek üzere olup da kesilen hayvanların etlerine şüphe ile yaklaşılmalıdır. Veteriner hekimler tarafından gerekli kontrol ve muayenesi yapılmayan etler, kesinlikle tüketilmemelidir."

