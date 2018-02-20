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Önce açıklandı sonra kaldırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen alımı için önümüzdeki ay yapılacak olan sözlü sınav merkezlerini açıkladı.  Kayseri ilk açıklanan listede yer alırken, saatler sonra 18 ilden oluşan listeden çıkarıldığı görüldü.

Önce açıklandı sonra kaldırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, mart ayında gerçekleştirilecek 20 bin öğretmen alımı için mülakat yapılacak illeri açıkladı. Yayınlanan ilanda mülakatın aralarında Kayseri’nin de yer aldığı 18 ilde yapılacağı bildirildi. Ancak aynı gün akşam saatlerine doğru Kayseri’nin listeden çıkarıldığı görüldü.



Bu durum siteyi ziyaret edenler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
Kayseri Gündem
 
 
 
 

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