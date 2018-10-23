ONLAR NİYE YOK ?

Genel Başkan Şahin, “Döviz artışını bahane eden yüzlerce şirket ürünlerine zam yaptı, tam bunların hesabı sorulacakken enflasyonla mücadele kampanyası adıyla yüzde 10 indirim yaptılar. Dolayısıyla ölümü gösterip hastalığa razı edildik” diye konuştu.



İNDİRİM MÜCADELEYE DESTEK OLUR

Türkiye genelinde düşünüldüğünde ciddi ve düzenli bir desteğin söz konusu olacağına dikkat çeken vatandaşlar, “Hep özel sektörden isteniyor ama biz her ay su ve elektrik bedeli olarak ciddi paralar ödüyoruz. Üstelik bunu Türkiye genelinde hesaplarsanız çok ciddi rakamlar ortaya çıkar. Burada yapılacak yüzde onluk bir indirim, hem enflasyonla mücadeleye destek olur hem de vatandaşın bütçesine katkı sağlanır” diyor.



HÜKÜMET İSTERSE OLUR

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre elektrik ve su bedellerinde indirimin keyfi şekilde istemekle yapılamadığı belirtilirken, hükümet yetkililerin bu yönde karar alması gerektiğine dikkat çekildi.



