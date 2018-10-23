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ONLAR NİYE YOK ?

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin enflasyonla topyekün mücadele kapsamında zorunlu olmayan tüketim mallarında indirim yapıldığına dikkat çekerek, ”Ancak vatandaşın her ay zorunlu olarak ödediği elektrik ve su faturalarında neden indirim yapılarak enflasyonla mücadeleye destek verilmez. Asıl bu şekilde topyekün destek sağlanmış olur diye düşünüyorum” dedi.

ONLAR NİYE YOK ?

Genel Başkan Şahin, “Döviz artışını bahane eden yüzlerce şirket ürünlerine zam yaptı, tam bunların hesabı sorulacakken enflasyonla mücadele kampanyası adıyla yüzde 10 indirim yaptılar. Dolayısıyla ölümü gösterip hastalığa razı edildik” diye konuştu.

İNDİRİM MÜCADELEYE DESTEK OLUR
Türkiye genelinde düşünüldüğünde ciddi ve düzenli bir desteğin söz konusu olacağına dikkat çeken vatandaşlar, “Hep özel sektörden isteniyor ama biz her ay su ve elektrik bedeli olarak ciddi paralar ödüyoruz. Üstelik bunu Türkiye genelinde hesaplarsanız çok ciddi rakamlar ortaya çıkar. Burada yapılacak yüzde onluk bir indirim, hem enflasyonla mücadeleye destek olur hem de vatandaşın bütçesine katkı sağlanır” diyor.

HÜKÜMET İSTERSE OLUR
Kayseri Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre elektrik ve su bedellerinde indirimin keyfi şekilde istemekle yapılamadığı belirtilirken, hükümet yetkililerin bu yönde karar alması gerektiğine dikkat çekildi.

 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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