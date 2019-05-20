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ORAN Yönetim Kurulu Toplantısı, Yozgat’ta Yapıldı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Valisi Şehmus Günaydın Başkanlığında, Sivas Valisi Salih Ayhan ve Yozgat Valisi Kadir Çakır’ın katılımı ile Yozgat’ta gerçekleştirildi.

ORAN Yönetim Kurulu Toplantısı, Yozgat’ta Yapıldı

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda basına açıklamada bulunan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Bizler Kalkınma Ajansı olarak, her üç ilimizde de faaliyet gösteren gerek özel sektör, gerekse kamu sektöründe ekonomimize katkı sağlayacak projelere destek vermek için ayda bir toplanıyoruz. İllerimizin her alanda gelişmesi için değişik projeler hazırlıyoruz. Biz şunu arzu ediyoruz, ülkemizin ve illerimizin ekonomisine katkı sağlamak, istihdamı, üretimi artıracak projelere her zaman kapımız açık, desteğimiz her zaman hazır. Bu nedenle biz bu projeleri bekliyoruz. Girişimcilerimize, kamu kurumlarımıza buradan sesleniyoruz. Proje konusunda daha çok çalışıp gayret göstermeniz lazım. Uygun şekilde projeleri hazırlamalarını bekliyoruz. Biz ayakları yere sağlam basan, gerçekten katkı sağlayacak projeleri desteklemek istiyoruz” diye konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

İHA

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