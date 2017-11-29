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Organize’de “Selimiye Camii” modeli

Kayserili Mimar Sinan’ın ‘ustalık eserim’ dediği ve 80 yaşında tamamladığı dünya şaheseri Selimiye Camii’nin modeli birebir imitasyonu ile Kayseri’de yaşatılacak. Cami bu akşam hizmete girecek.

Organize’de “Selimiye Camii” modeli
Kayseri’nin en büyük, en görkemli camisi olan ve Organize Sanayi Bölgesi genişleme alanına yapılan Yeni Organize Camii, Selimiye Camii mimarisi esas alınarak yapıldı.

Modern yapı malzemeleriyle birebir imitasyon yöntemiyle yapılan camide, Edirne Selimiye Camii’nin harikulade ne gibi özelliklerinin yansıtıldığını mukayese etmek için, Kayserililer bugün Mevlid Kandili dolayısıyla

Organize Selimiye Camiini dolduracaklar.
1994 yılında Fatih Camii’nin modeli esas alınarak yapılan Organize Merkez Camiinin tepe üzerindeki görkemli duruşunu, Organize Sanayinin engin düzlüğünde, üç şerefeli dört minaresi ve dev kubbesiyle yeni organize Selimiye Camii tamamlayacak.

Kanal 7’den naklen yayınlanacak
Caminin henüz yapım aşamasındaki üçüncü ve dördüncü minaresi önümüzdeki günlerde açılacak olup, bugün hizmete girecek olan caminin Mevlid Kandili dolayısıyla yapılacak olan açılışında, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven ve Diyanet İşleri eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan vaaz verecek. Protokolün yanı sıra çok sayıda vatandaşın da katılması beklenen Mevlid Kandili programı Kanal 7’den naklen verilecek.
Kayseri Gündem
 
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