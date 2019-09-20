Orman Bölge Müdürlüğü’nden Kayseri’de Bir İlk

Çalıştaya Silvikültür Daire Başkanı Kahraman Temür, Daire Başkan Yardımcıları Dr. Mehmet Rıdvan Çörtü, Ertan Pirdal, Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, Prof. Dr. Doğan Kantarcı, Prof. Dr. h. c. İbrahim Atalay, Prof. Dr. İbrahim Turna, Prof. Dr. Nuray Mısır, Prof. Dr. H. Hulusi Acar, Prof. Dr. H. Alper Çolak, Bölge Müdürlüklerinden davet edilen Şube Müdürleri, Araştırma Enstitülerinden Araştırmacılar, Bölge Müdür Yardımcıları, Bölge Müdürlüğü Şube Müdürleri, Şube Mühendisleri, Şefler ve özel sektör temsilcileri katıldı.







Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan çalıştayda açılış konuşmasını Bölge Müdürü İsa Çapkın yaptı. Bölge Müdürü açılış konuşmasında, “Bölge Müdürlüğümüz hudutları içerisinde yer alan ve ülkemizin dağları arasında önemli bir yere sahip olan Erciyes Dağı, hem kış turizmi, hem dağ tırmanışı, hem de yayla turizmi bakımından yılın her döneminde önemini korumakta ve ziyaretçi akınına uğramaktadır. Erciyes çevresindeki doğal ormanlar meşe türleri Quercus spp (libani, cerris, infectoria, petreae, robur, pubescens), Titrek kavak (Populus tremulan L.), Ardıç (Juniperus spp.), Huş (Betula pendula) ağaçlarından oluşmaktadır. Bu asli orman ağaçlarına Ahlat, Kuşburnu, Alıç, Çitlembik, Badem, Üvez ve Yabani erik gibi yabanıl meyveli ağaçlar karışıma katılarak ormanları oluşturmaktadır. Erciyes Dağı ve çevresinde çeşitli bakı ve rakımlarda iklim verileri büyük değişiklik göstermektedir. İklim verilerindeki bu değişiklik bitki örtüsünü ve ormanların dağılımını etkilemektedir. Erciyes Dağı yamaçlarında bulunan Titrek Kavak meşcereleri hem öncü bir tür olması hem de yüksek dağlık alanlarda yer alması nedeniyle önemli bir orman ağacı türüdür. Titrek kavak hızlı bir şekilde yayılım ve gelişim göstermektedir. Sıklık ve ilk aralama bakım çağına gelen bu meşcerelere acilen bakıma ihtiyaç duymaktadır. Bakımların dozu ve uygulanacak silvikültürel müdahalelerin şekli hususunda tereddütler hasıl olmuş ve bu nedenle Titrek Kavak Çalıştayının düzenlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Titrek Kavağın estetik, ekolojik değerlerini koruyarak aynı zamanda milli ekonomiye katkı sağlayarak gelecek nesillere aktarmak bu çalıştayın amacını oluşturmaktadır. Titrek Kavaktan estetik, ekolojik ve ekonomik olarak sürdürülebilir bir şekilde faydalanabilmek için geçmişte ve günümüzdeki niteliği ile gelecekte neler olabileceği ve nelerin yapılması gerektiğine ait çağrılı bildiriler sunularak tartışılacaktır. Konusunda uzman akademisyen ve araştırmacılarımıza ait bildirilerin sunulacağı ve tartışılacağı çalıştay da siz değerli bilim adamları, araştırmacılar ve uygulayıcıları bir arada görmekten onur duyuyoruz. ” dedi.

İsa Çapkın’ın konuşmasından sonra Orman Genel Müdürlüğü Silvikültür Daire Başkanı Kahraman Temür konuşma yaptı. Katılımcıların yaptıkları sunumların ardından araziye çıkılarak incelemelerde bulunuldu.







