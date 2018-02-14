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Ortakavak Mahallesi’nin ismi ‘Sosun’ oldu

Talas Belediyesi, Valilik ve Talas Kaymakamlığının aldığı kararla mahalle sakinlerinin isteği üzerine Ortakavak Mahallesi’nin ismi eski ismi olan “Sosun” olarak yeniden değiştirildi.

Ortakavak Mahallesi’nin ismi ‘Sosun’ oldu
Mahallelerinin isteğinin yerine geldiğini söyleyen Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Hükümetimizin sağlamış olduğu imkânlar neticesinde artık mahallelerin eski ismine dönüş yolu daha önce açılmıştı. Ortakavak Mahallemizinde eski ismi Sosun diye geçiyor. Muhtarımız ve mahalle sakinleri Sosun isminin tekrar Ortakavak ile değiştirilmesini istemişlerdi. Bizde Valiliğimiz, Kaymakamlığımız olarak gerekli çalışmaları yaptık. İçişleri Bakanlığı yazışmaları sonuçlandı. Artık Ortakavak Mahallemizin ismi Sosun olarak değişti. Hayırlı olmasını dilerim. Vatandaşlarımızın arzusu yerine gelmiş oldu. Emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Palancıoğlu’na mahallelerine eski isminin verildiği için teşekkür eden Sosun Mahalle Muhtarı Nizamettin Aksoy ise, “Valiliğimiz ve Kaymakamlığımız ile yapılan çalışma sonucunda mahallemiz Sosun ismini geri aldı. Başkanımıza çok teşekkür ederim.” diye konuştu.

İHA

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