Ortaokul öğrencilerinden Malazgirt Zaferi klibi

Refika Küçükçalık Ortaokulu tarafından Malazgirt Zaferi'nin 947'inci yıldönümü dolayısıyla 'Malazgirt 1071 Sultan Alparslan' klibi çekildi. Proje kapsamında 9 öğrenci, proje kapsamında Erciyes, Malazgirt, Ahlat ve Erciş'e giderek müzik öğretmeni Abdullah Köse'nin bestelediği şarkıyı seslendirdi. Öğrencilerin çektiği klip, izleyenlerden tam not aldı.



Çekilen klip için Kadir Has Kongre Merkezi'nde tanıtım programı düzenlendi. Programa, Kocasinan Kaymakamı Mustafa Kılıç, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sezai Çamdalı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Klip hakkında bilgiler veren Refika Küçükçalık Ortaokulu Müzik Öğretmeni Abdullah Köse, “Malazgirt savaşının yıldönümü dolayısıyla okulumuzda bir proje başlattık. Bu projemiz yaklaşık 9 ay sürdü. Çekimlerimiz Erciyes dağında başladı. Daha sonra Malazgirt, Ahlat ve Erciş’te 4-5 günlük çekim çalışmalarımız oldu. Müzik çalışmalarımıza da daha önceden başlamıştık. Çocuklarımızdan sesi güzel olanları belirledik. Projemizi de bu şekilde tamamlamış olduk. Buradaki amacımız, çocuklarımızın tarihi iyi öğrenmeleri, sahiplenmeleri ve bakış açılarını değiştirmekti. Bu hedefe ulaşmış olacağız” dedi.

Refika Küçükçalık Ortaokulu Müdürü Mehmet Baran da, “Malazgirt zaferinin 947’inci yıldönümü münasebeti ve Cumhurbaşkanımızın bu zaferi önem alması dolayısıyla bu etkinliğimizi planladık. Bu bir klip projesidir. Klip projesi olarak da bu okulumuzun 3’üncü çalışmasıdır. Buradaki amacımız öğrencilerimize milli, manevi ve tarihi değerlerini önemsetmek ve yaşatmaktı" diye konuştu.