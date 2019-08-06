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OSB İtfaiye Filosu Gücüne Güç Katıyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi yangınlara ve olaylara en etkili biçimde müdahale edebilmek için itfaiye filosunun gücüne güç katıyor.

OSB İtfaiye Filosu Gücüne Güç Katıyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nden yapılan açıklamada, "Ülkemizin ekonomik kalkınmasında çok önemli bir yer tutan OSB'lerde katılımcıların yangınla ilgili güvenliği sağlama noktasında OSB'lerde itfaiye teşkilatlarına büyük bir görev düşmekte. Endüstrinin çeşitli alanlarında faaliyet gösteren firmaların bulunduğu bölgemiz, yangın açısından riskli bir bölgedir. Bu sebeple 7/24 hizmet veren Kayseri OSB İtfaiye birimimiz sürekli teyakkuz halindedir. Gerek modern cihazları gerekse profesyonel kadrosuyla her türlü bir acil durumda firmaların imdadına yetişebilecek düzeydedir" ifadesinde bulunuldu.



Açıklamada, "Teknolojik gelişme, ihtiyaç, işlevsellik ve bölgemizin genişlemesi dikkate alınarak sanayicimize hizmet vermekte olan itfaiye, ilk müdahale ve kurtarma, çevre ve diğer hizmet araçları filomuzun mevcut durumu gözden geçirilerek bir adet 45 ton su ve 2 ton köpük kapasiteli afet müdahale semitreyler itfaiye aracı araç eklenmiştir" denilerek şu bilgiler verildi:
"Elektrikli monitörü ile 10 bar basınçta dakika da 9500 litre suyu en az 110 metre uzaklığa, köpüğü de en az 90 metre uzaklığa fırlatabilen araç, aynı anda manuel monitörü ile de 10 bar basınçta dakika da 3000 litre suyu en az 80 metre uzaklığa, köpüğü de en az 60 metre uzaklığa fırlatabilmektedir. 510 beygirlik çekici ve 400 beygir güce sahip çekiciden bağımsız çalışan semitreylerden oluşan itfaiye aracı bu büyüklükte ve özellikte Türkiye tek araç olmuştur. Bu büyüklükte bir araçta ilk defa dikdörtgen şeklinde köşeli ve fiber malzemeden tank kullanılmıştır."

İHA

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