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OSB’de mesai bayramlaşmayla başladı

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Hizmet binasında bayramlaşma töreni yapıldı. 

OSB’de mesai bayramlaşmayla başladı

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Hizmet binasında yapılan bayramlaşma törenine Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Ali İstanbulluoğlu, Yavuz Dur, Mustafa Katırcıgil ile Bölge Müdürü Ali Yaprak ve Genel Sekreter Adil Özhan katıldı. 

Törende konuşan Başkan Tahir Nursaçan, “Bayramlar, kardeşliğin dostluğun helalleşme ve sevincin yaşandığı istisnai günlerdir. Birlik, beraberlik, dostluk ve kardeşliğe daha çok ihtiyacımızın olduğu şu günlerde, birbirimize daha çok kenetlenmeliyiz, şairin dediği gibi; ‘baki kalan bu kubbede bir hoş seda bırakmak imiş‘, hepimiz faniyiz, makamlar geçicidir, önemli olanın geride güzel, kalıcı, yararlı ve faydalı şeyler bırakmaktır” dedi. 

Başkan Tahir Nursaçan, Kayseri OSB olarak hedeflenmiş olan uygulamaya dönük projeleri tek tek hayata geçirdiklerini, sanayiciye en kaliteli hizmeti sunmanın sorumluluğunun bir gereği olduğunu, bu konuda azami çaba ve gayret gösterilmesini talep etti. 
 

İHA

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