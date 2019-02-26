OSB’DEN 61 MİLYONLUK TASARRUF

4 YILDA GELİR ARTTI GİDER AZALDI



OSB tarafından Kayseri OSB tahmini Bütçe Gerçekleşme oranları başlığıyla açıklanan raporda resmi olarak açıklanan rakamlara göre; 2015’in ikinci yarısından bugüne kadar geçen 4 yıllık sürede Organize Sanayi Bölgesi’nin gelirleri sürekli artarken, giderlerinin de yüzde 10.13 tasarrufla hedeflenen de daha az olduğu ortaya çıktı.



EN BÜYÜK AÇIK 2006’DA



Kayseri OSB tahmini Bütçe ve Gerçekleşme Oranları Tablosunda yer alan resmi verilere göre OSB harcamalarındaki en büyük sapma oranı 2006 yılında yaşanmış. Resmi rakamlara göre gider gerçekleşme oranı yüzde 125.27 olarak gerçekleşirken 2005’te gider harcamalarındaki sapma oranı yüzde 119.13 ve 2007 ve 2008’de de yüzde 104 civarında olmuş. OSB’nin 2005-2008 arasındaki gider gerçeklemesindeki sapma yüzde 39.2 olmuş.



NURSAÇAN DÖNEMİ



Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin tahmini bütçe gerçekleşme oranlarına göre yapılan resmi açıklamada; son 4 yıllık gider artışlarında olumsuz yönde herhangi bir sapma olmazken, olumlu yönde giderlerin azalmasına sebep olan yüzde 10.13 oranında bir azalma görüldü. Buna göre, OSB Yönetimi dört yıl süresince yaptığı planlamada, yaklaşık 610 milyon TL harcama yapacağını beyan etmişken, bu sürede yapılan tasarruflarla gider miktarı 549 milyon liraya düştü. Bu durumda OSB dört yıl içinde 61 milyon liralık bir tasarruf sağlamış oldu.



