Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

OSB’DEN 61 MİLYONLUK TASARRUF

Kayseri OSB tahmini bütçe ve gerçekleşme oranlarının kıyaslandığı rapor açıklandı. Buna göre, 4 yılda yaklaşık 610 milyon lira olan harcama hedeflerini revize eden ve 549 milyon liraya düşüren OSB yönetimi, bu süre içinde toplam yüzde 10.13 oranında bir tasarruf sağlamış oldu.

OSB’DEN 61 MİLYONLUK TASARRUF

4 YILDA GELİR ARTTI GİDER AZALDI 

OSB tarafından Kayseri OSB tahmini Bütçe Gerçekleşme oranları başlığıyla açıklanan raporda resmi olarak açıklanan rakamlara göre;  2015’in ikinci yarısından bugüne kadar geçen 4 yıllık sürede Organize Sanayi Bölgesi’nin gelirleri sürekli artarken, giderlerinin de yüzde 10.13 tasarrufla hedeflenen de daha az olduğu ortaya çıktı. 

EN BÜYÜK AÇIK 2006’DA

Kayseri OSB tahmini Bütçe ve Gerçekleşme Oranları Tablosunda yer alan resmi verilere göre OSB harcamalarındaki en büyük sapma oranı 2006 yılında yaşanmış. Resmi rakamlara göre gider gerçekleşme oranı yüzde 125.27 olarak gerçekleşirken 2005’te gider harcamalarındaki sapma oranı yüzde 119.13 ve 2007 ve 2008’de de yüzde 104 civarında olmuş. OSB’nin 2005-2008 arasındaki gider gerçeklemesindeki sapma yüzde 39.2 olmuş. 

NURSAÇAN DÖNEMİ 

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin tahmini bütçe gerçekleşme oranlarına göre yapılan resmi açıklamada; son 4 yıllık gider artışlarında olumsuz yönde herhangi bir sapma olmazken, olumlu yönde giderlerin azalmasına sebep olan yüzde 10.13 oranında bir azalma görüldü. Buna göre, OSB Yönetimi dört yıl süresince yaptığı planlamada, yaklaşık 610 milyon TL harcama yapacağını beyan etmişken, bu sürede yapılan tasarruflarla gider miktarı 549 milyon liraya düştü. Bu durumda OSB dört yıl içinde 61 milyon liralık bir tasarruf sağlamış oldu.

 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
Tahir NursaçanOSBKayseri OSBKayseri Organize Sanayi BölgesiKayseri GündemKayseri HaberHaberlerHaber
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.