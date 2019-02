OSB’DEN SAVUNMA SANAYİ HAMLESİ

Göreve geldiği 4 yıldan bu yana, yönetim kurulu ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte Kayseri OSB’ye kazandırdıklarına dair bilgi veren Nursaçan , “3 aydır sanayicimizde bazı kıpırdanmalar söz konusu. Seçim istek arzusunu görünce kayıtsız kalamazdık. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımla yaptığımız istişarelerde de bunu uzatmama konusunda fikir birliğine vardık ve seçimi 1 Mart’ta yapmaya karar verdik. Tabi ki adayız. Çünkü 4 yıllık süre içerisinde yönetim kurulundaki dava arkadaşlarımla birlikte ülkemize, milletimize yararlı faaliyetler yaptık” dedi.Kayseri’ye mühimmat üretimi yapacak bir savunma sanayi tesisi müjdesi veren Nursaçan, “Ön yeterliliği olan bir firmayla da işbirliğimiz var idi. Bakanlığımız Kayseri OSB ile birlikte, ön yeterliliği olan firmayla işbirliğimizi de uygun gördü. Şu anda teknik ekip Ankara’da çok ciddi bir şekilde çalışma yapıyor. Ciddi bir davetiye aldık, devletimizin milli bekası için savunma sanayiimize Kayseri OSB’den adım atmış olacağız. Projeyi İncesu’da Güney Çevre Yolu üzerinde hazine arazisi üzerinde 300-400 dönüm üzerinde hayata geçireceğiz. “diye konuştu.Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan savunma sanayi tesisi kurulması konusunda Kayseri’nin de tercih edilen şehirlerarasına alınmasına teşekkür ettiklerini belirterek, “ İlk adımı attıktan sonra, elbette ikinci aşama 3-5 milyon metrekarelik bir alanda savunma sanayiine yönelik bir organize sanayi bölgesi kurulmasına yönünde olabilir. Devletimize de teşekkür ediyorum. Kayseri OSB önemseniyor. Biz, bu yatırımı yapacak güce sahibiz” dedi.Başkan Tahir Nursaçan, özellikle sanayi bölgelerinde nitelikli ara eleman yetiştirme konusunda geldikleri günden beri çok somut adımlar atarak, bunun da yine ciddi sonuçlarını aldıklarını söyledi. Nursaçan “Bugün Kayseri OSB Teknik Koleji, Kayseri’deki okullar ve teknik kolejler arasında ve hatta Türkiye’deki teknik kolejler arasında ön sıralarda yer almaktadır. Kısa bir zaman içerisinde de yeni okul binası inşaatımız başlayacak. Böylece kapasite olarak da Türkiye’deki OSB’lerde yer alan teknik kolejler arasında birinci konuma gelecektir. “ dedi.Başkan Nursaçan “60 kilometrelik asfalt yolumuzu yeniledik. Aynı zamanda OSB’de bir otomasyon izleme merkezi yoktu. Bugün plaka tanıma sisteminden tutun da her alanda, her gün 24 saat izleme yapacak bir merkez kurduk. Modern teknolojiye uygun itfaiye binamız faaliyete geçirilmiştir. Bu bina içerisinde bir uzman kadro tatbikat ve eğitim yapmaktadır. Türkiye’deki OSB’ler tarafından da Kayseri OSB İtfaiye Merkezi örnek alınmış, her OSB’deki yetkili ekip gelip buradan brifing almaktadır” dedi.Tahir Nursaçan Kayseri sanayicisinin ürettiklerinin dünyanın her türlü pazarında satabilmek için sürekli araştırmalar yaptıklarını belirterek, “Araştırmalarımız sonucunda, ihracatta en önemli merkezlerden birinin Dubai olduğunu öğrendik. Bir de kardeş coğrafya Bosna Hersek vardı. Şu anda bu iki merkez üzerindeki çalışmalarımız hızlı şekilde devam ediyor. Ama Dubai bir adım önde gidiyor. 14 bin 500 metre karelik bir alanı teşhir alanından, satış noktalarına kadar her şeyin yer aldığı dış ticaret ofislerine dönüştürüyoruz. Kayseri’den yaklaşık 40 firma ile giderek orada adeta küçük Kayseri kuracağız” dedi.