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OSB’NİN TÜBİTAK PROJESİ KABUL EDİLDİ

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin TÜBİTAK’a sunduğu ve akıllı şehirler olarak özetlenebilecek projesi TÜBİTAK tarafından kabul gördü. OSB’nin dijital altyapısı ve fiber optik kablolama sistemi en son teknolojiye kavuşturulurken bu sayede tüm sanayicilerin telefon görüşmeleri ve internet kullanımlarının bedeli daha da ucuzlayacak. OSB Başkanı Nursaçan, “Teknolojik altyapı son sistem olacak, iletişim kalitesi en yüksek olurken fiyatı da daha uygun olacak” dedi.

OSB’NİN TÜBİTAK PROJESİ KABUL EDİLDİ
YÜKSEK TEKNOLOJİ MAKUL FİYAT
Kayseri OSB Proje Geliştirme Merkezi tarafından hazırlanan Akıllı Şehirler projesi tüm elemeleri geçerek Tübitak’tan onay alırken 3,5 milyon liralık da hibe alındı. OSB Başkanı Tahir Nursaçan, Tübitak’tan alınan bu teknolojik mali destek ile sanayiciye verilen hizmetin çok daha kaliteli olacağına dikkat çekerek, “Dubai’ye açılıp, fuar alanını da devreye soktuktan sonra ihtiyacımız olan hızlı ve sorunsuz iletişimi de bu şekilde halletmiş olacağız. Fiber optik teknolojisi ile dijital haberleşme sisteminde son teknolojiyi kullanacağız. Böylelikle sanayicilerimize hem daha ucuz hem de daha kaliteli iletişim hizmeti verebileceğiz” dedi.

İNTERNET VE TELEFON HİZMETİ
Organize Sanayi Bölgesini neredeyse baştan aşağıya teknolojik manada değiştirecek olan Akıllı Şehirler projesiyle OSB’nin tüm altyapı teknolojisi yenilenecek. Buna paralel olarak sanayicinin kullandığı internet ve telefon hizmetlerini de bugüne oranla daha ucuza ve en son teknolojiyle vermeye hazırlanan OSB Müdürlüğü, projenin hazırlanması ve uygulamaya geçilmesi için önümüzdeki hafta düğmeye basacak.

 

İlter SAĞIRSOY

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