OSB’NİN TÜBİTAK PROJESİ KABUL EDİLDİ Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin TÜBİTAK’a sunduğu ve akıllı şehirler olarak özetlenebilecek projesi TÜBİTAK tarafından kabul gördü. OSB’nin dijital altyapısı ve fiber optik kablolama sistemi en son teknolojiye kavuşturulurken bu sayede tüm sanayicilerin telefon görüşmeleri ve internet kullanımlarının bedeli daha da ucuzlayacak. OSB Başkanı Nursaçan, “Teknolojik altyapı son sistem olacak, iletişim kalitesi en yüksek olurken fiyatı da daha uygun olacak” dedi.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:18