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OSBÜK Yangın Güvenliği Komisyonu Toplantısı Kayseri OSB'de Yapıldı

Can ve mal güvenliği açısından büyük riskler taşıyan yangınlara karşı önleme ve koruma faaliyetlerinin Organize Sanayi Bölgelerinde belirli kriterlere bağlı olarak yerine getirilmesi amacıyla Kayseri OSB İtfaiye Müdürlüğü’nde “OSBÜK Yangın Güvenliği Komisyonu Toplantısı ” gerçekleştirildi. 

OSBÜK Yangın Güvenliği Komisyonu Toplantısı Kayseri OSB'de Yapıldı

OSBÜK Yangın Güvenliği Komisyonu Toplantısı’na Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yetkilileri, İtfaiye Teknik Çalışma Komisyonu ve OSB İtfaiye Yöneticileri katıldı. 

13/14 Eylül tarihlerinde Kayseri OSB İtfaiye Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıda; Ülkemizde halen yürürlükte bulunan başta “Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği’ nde olması ve olmaması gereken bazı maddelerin tekrar revize edilerek düzenlenmesinin, gerek can ve mal güvenliğini arttırmak ve ülke ekonomisine ciddi katkılarda bulunacağından hareketle, İtfaiye Teşkilatı bulunan OSB’ lerde hali hazırda yürürlükte olan Türkiye Yangından Korunma yönetmeliğinden (2015) doğan yorum ve uygulama hatalarının düzeltilmesine ilişkin konu başlıkları görüşüldü. 
 

İHA

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