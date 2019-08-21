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OSBÜK Yönetiminden Bakan Ve Bakan Yardımcılarına Ziyaret

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ın da yönetiminde yer aldığı Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu, Temmuz ayında gerçekleştirilen 17. Olağan Genel Kurulun ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Bakan Yardımcıları Hasan Büyükdede ve Mehmet Fatih Kacır’ı ziyaret etti.

OSBÜK Yönetiminden Bakan Ve Bakan Yardımcılarına Ziyaret

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü’nün başkanlığında yapılan ziyaretlerde, OSB’lerle ilgili pek çok konu görüşüldü. Ziyarette OSBÜK Yönetimi Bakan Varank’a taleplerini iletti. Kurulması planlanan SCADA merkezi, OSB Bilgi Portalı, OSB’lerin artan enerji maliyetleri gibi pek çok konunun gündeme geldiği görüşmede, OSBÜK tarafından düzenlenmesi planlanan 7. Enerji Zirvesi de değerlendirildi.



OSBÜK yönetimi kurulu, Bakan Varank’ın yanı sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Hasan Büyükdede ve Mehmet Fatih Kacır’ı da ziyaret etti.
Ziyaretlere OSBÜK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç, Yönetim Kurulu Üyeleri Tahir Nursaçan, Erdim Noyan, Erol Gülmez, Genel Sekreter Vekili Serkan Ata katıldı.

İHA

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