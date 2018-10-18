OSB’YE ÜVEY EVLAT MUAMELESİ

ACELEYE DENK GELMİŞ
Son olarak enflasyonla topyekün mücadeleye destek toplantısına yine KAYSO-KTO ve KTB başkanları çağrılırken OSB Başkanı Tahir Nursaçan’ın davet edilmeyişi ise KAYSO Başkanı Büyüksimiçti tarafından “aceleye denk geldi” sözleriyle geçiştirildi.
51 MW SİSTEM YOK SAYILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son ziyaretinde 5 megawatlık güneş enerjisi sisteminin açılan 41 hizmet içine dahil edilirken, Kayseri OSB Başkanlığınca yapılan ve Türkiye’nin en büyük güneş tarlası olarak bilinen 51 megawatlık güneş enerjisi merkezinin açılışa dahil edilmemesi OSB Yönetiminde kırgınlık yarattı.
KTO-KAYSO-KTB VAR OSB YOK
Ekonomik sıkıntıların yaşandığı şu süreçte, ülke olarak çok daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu kaydeden KAYSO Başkanı Büyüksimçi, KTO Başkanı Gülsoy ve KTB Başkanı Bağlamış’ın Kayseri iş dünyasını temsilen oluşturdukları “birlik ve beraberlik” yapısı içinde OSB’yi dahil etmemelerinin sebebi ise anlaşılamıyor.
Son olarak enflasyonla topyekün mücadeleye destek toplantısına yine KAYSO-KTO ve KTB başkanları çağrılırken OSB Başkanı Tahir Nursaçan’ın davet edilmeyişi ise KAYSO Başkanı Büyüksimiçti tarafından “aceleye denk geldi” sözleriyle geçiştirildi.
51 MW SİSTEM YOK SAYILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son ziyaretinde 5 megawatlık güneş enerjisi sisteminin açılan 41 hizmet içine dahil edilirken, Kayseri OSB Başkanlığınca yapılan ve Türkiye’nin en büyük güneş tarlası olarak bilinen 51 megawatlık güneş enerjisi merkezinin açılışa dahil edilmemesi OSB Yönetiminde kırgınlık yarattı.
KTO-KAYSO-KTB VAR OSB YOK
Ekonomik sıkıntıların yaşandığı şu süreçte, ülke olarak çok daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu kaydeden KAYSO Başkanı Büyüksimçi, KTO Başkanı Gülsoy ve KTB Başkanı Bağlamış’ın Kayseri iş dünyasını temsilen oluşturdukları “birlik ve beraberlik” yapısı içinde OSB’yi dahil etmemelerinin sebebi ise anlaşılamıyor.
Özel Haber: İlter Sağırsoy