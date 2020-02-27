“Osmanlı Tuğraları” konulu sergi Sanat ve mesleki eğitimde Anadolu’nun markası olan KAYMEK yaklaşık 80 branştaki kurslarıyla eğitime ve üretime devam ediyor. Üretimini sık sık kamuoyunun beğenisine de sunan KAYMEK, bu kez Osmanlı Tuğraları konulu sergi açtı.

27 Şubat 2020 Perşembe 17:51