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“Osmanlı Tuğraları” konulu sergi

Sanat ve mesleki eğitimde Anadolu’nun markası olan KAYMEK yaklaşık 80 branştaki kurslarıyla eğitime ve üretime devam ediyor. Üretimini sık sık kamuoyunun beğenisine de sunan KAYMEK, bu kez Osmanlı Tuğraları konulu sergi açtı.

“Osmanlı Tuğraları” konulu sergi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK tarafından hazırlanan Osmanlı Tuğraları Sergisi, Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu’nda ziyarete açıldı. Serginin açılışını Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yaptı. Açılışa, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Başkanı Musa Soykarcı da katıldı.



Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu’nda ziyarete açılan Osmanlı Tuğraları sergisinde 35 tablo yer alıyor.
 

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