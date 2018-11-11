Osmanoğlu Mustafa’nın Türbe Örtüsü Kayseri’de Yapılıyor

İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü, 2007 yılında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TÜRÇEK, Türbeler Müze Müdürlüğünün iş birliği ile Cumhurbaşkanlığının himayesinde başlattığı ‘Puşide Projesi’ ile zaman içerisinde neme, ısıya, ışığa dayanamadıkları için yıpranan türbe örtülerini yeniliyor. Bu kapsamda Türkiye’deki dokuz Olgunlaşma Enstitüsünde, 150 civarında hanedan üyesinin türbe örtüleri yenilenecek. Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü de, bitirip teslim ettiği 2. Mahmut’un kızı Saliha Sultan’ın puşidesinin yanı sıra, şimdi de Osmanoğlu Mustafa’nın puşidesini aslına uygun biçimde tekrar yapıyor.



Projeyle ile ilgili bilgi veren Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü El Sanatları Teknolojisi Nakış Dalı Öğretmeni Rukiye Elmaağaç, puşideleri dival işi, sırma ya da yaygın adıyla Maraş işi olarak bilinen teknikle aslına uygun biçimde tekrar hayata döndürdüklerini söyledi. Puşidelerin yapım sürelerinin, aslında bulunan işlemelerinin yoğunluğuna göre değiştiğini belirten Elmaağaç, “İlk yaptığımız 2. Mahmut’un kızı Saliha Sultan’ın türbe örtüsünün boyu 2 metre 17 santimetre idi, dolayısıyla daha büyüktü. Bu puşidede 10 kişi çalıştı ve 6 ay sürdü. Ancak Osmanoğlu Mustafa’ya yaptığımız örtü daha genç bir delikanlıya ait, yani boyutu biraz daha küçük; 1 metre 17 santimetre civarında. Bu puşidemizde de 8 kişi çalışıyor” dedi.



Puşidelerin yapımında usta öğrencilerin çalıştığını belirten Elmaağaç, teknik detaylara dair şu bilgileri verdi: “Bizim geleneksel nakışlarımızdan olan kendi yöremizde de çok yapılan, sırma ya da dival işi denilen, bugün yaygın haliyle Maraş işi olarak bilinen teknikleri uyguluyoruz. Bilgisayar ortamında vektörel çizimi ve ardından lazer kesimi yapılan çirişli kartonun üzerine, sim sırma dediğimiz Maraş işi tekniklerini uyguluyoruz. Daha önceden altın simler kullanılıyormuş ama biz şu anda onun muadili diyebileceğimiz altın rengi simler kullanıyoruz. Kıyafetlik ve perdelik kadife üzerine uyguluyoruz. Örtü, iki beden, bir ayak kısmı ve bir de baş kısmı olmak üzere dört parçadan oluşuyor.”



Elmaağaç, sağlıklarında hanedan üyelerinin kendi paralarıyla ya da vefatlarından sonra vasiyetleri üzerine yapılan puşidelerin önemli kültür değerlerinden olduğunu ve Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü olarak böyle bir projede yer almaktan dolayı gurur duyduklarını sözlerine ekledi.

