Otobüs şoförlerine sağlık taraması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. İl Sağlık Müdürlüğü ile işbirliğine gidilerek özel halk otobüsü şoförleri ile Ulaşım A.Ş. bünyesinde çalışan otobüs şoförleri sağlık taramasından geçirildi.
Her gün binlerce vatandaşı taşıyan otobüs şoförlerinin hem kendi sağlıkları hem de olası bir risk durumunda vatandaşlara bulaştırabilme ihtimaline karşı alınan tedbirlere yenileri ekleniyor. Daha önce şoför kabinlerini şeffaf bir şekilde korumaya alan Ulaşım A.Ş. bu kez de sağlık taraması uygulamasına gitti.
Büyükşehir Belediyesi’nin Kiçikapı Otobüs Hareket Amirliği’nde şoförlerin ateşleri ölçüldü, tıbbi açıdan rahatsızlıkları olup olmadıklarına yönelik tarama gerçekleştirilerek öyküleri kayıt altına alındı.
Otobüs şoförlerinin sağlık taramasından geçiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda otobüslerde yapılan dezenfeksiyon işlemlerini de aralıksız sürdürüyor. Bir yanda şoförler için sağlık taraması yapılırken bir yandan da otobüsler en ince ayrıntılarına kadar dezenfekte edildi.
Her gün binlerce vatandaşı taşıyan otobüs şoförlerinin hem kendi sağlıkları hem de olası bir risk durumunda vatandaşlara bulaştırabilme ihtimaline karşı alınan tedbirlere yenileri ekleniyor. Daha önce şoför kabinlerini şeffaf bir şekilde korumaya alan Ulaşım A.Ş. bu kez de sağlık taraması uygulamasına gitti.
Büyükşehir Belediyesi’nin Kiçikapı Otobüs Hareket Amirliği’nde şoförlerin ateşleri ölçüldü, tıbbi açıdan rahatsızlıkları olup olmadıklarına yönelik tarama gerçekleştirilerek öyküleri kayıt altına alındı.
Otobüs şoförlerinin sağlık taramasından geçiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda otobüslerde yapılan dezenfeksiyon işlemlerini de aralıksız sürdürüyor. Bir yanda şoförler için sağlık taraması yapılırken bir yandan da otobüsler en ince ayrıntılarına kadar dezenfekte edildi.
Kurumsal