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OTOMOBİL OKUL BAHÇESİNE UÇTU

Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil okul bahçesine girdi.

OTOMOBİL OKUL BAHÇESİNE UÇTU

Kayseri'de sabah saatlerinde meydana gelen kazada direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, duvarı yıkarak okulun bahçesine girdi.  
  Edinilen bilgiye göre,
Fatih Mahallesi Seher Sokak'ta meydana gelen olayda, sürücü ismi öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda
Şükrü Malaz İlköğretim Okulu'nun duvarına çarparak bahçeye girdi.
  Erken saatte olması nedeniyle kazada herhangi bir öğrenci yaralanmazken, sürücü de kazayı yara almadan atlattı. Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

İHA

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