ÖZDEMİR KONUŞTU GÜLSOY SUSTU MHP Kayseri milletvekili İsmail Özdemir konuşmacı olarak davetli olduğu, Kayseri Ticaret Odası Meclis toplantısında, özellikle Kayseri adına yaşanan yetersizlikleri, ilgisizlikleri çok net şekilde Kayseri iş dünyasının en önde gelen isimlerinin gözünün içine baka baka, yüksek sesle ve belgeleriyle açıkladı. Özdemir’in açıklamalarının sonrasında, KTO Başkanı Ömer Gülsoy da KTO Meclis Başkanı Cengiz Hakan Aslan da hiçbir açıklama yapmadı.​

02 Kasım 2018 Cuma 09:58