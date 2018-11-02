ÖZDEMİR KONUŞTU GÜLSOY SUSTU

İŞ DÜNYASININ HALİ YÜREK SIZLATIYOR
MHP milletvekili İsmail Özdemir, hükümeti eleştiri yağmuruna tuttuğu konuşmasında, Kayseri iş dünyasının hükümetten hak ettiği yakınlığı ve ilgiyi bir türlü göremediğini dile getirdi. Özdemir “Ne yazık ki, Kayserili esnafımız ve sanayicimiz şimdiye kadar oldukça fazla ilgisizlikten yakındı. Bu, kabul etmek gerekir ki yürek sızlatan bir gerçektir. Kayseri bu durumda olmamalıdır. Şehre değer katacak, gelecek noktasında bizi ileri götürecek adımlar atılabilirdi” dedi.
BAKAN HALA CEVAP VERMEDİ
Kayseri adına Meclis’te ele alınan her proje ve konudan haberdar olduklarını ve ilgilendiklerine dikkat çeken MHP milletvekili Özdemir son olarak Ankara - Niğde otoban projesinde Kayseri’nin yine olmadığını hatırlattı. Özdemir, “Otoyol projesi Kayseri’ye gelmeli miydi? Evet gelmeliydi. Kayseri’de 3 OSB var. 1 milyon 350 binden fazla nüfus var. Birden çok üniversite var. Bölge hastanesi olarak Kayseri seçildi. Ama Kayseri ulaşım noktasında diğer yerlerle kıyaslandığında potansiyeli düşük illere bakıldığında onlara göre bile çok geridedir. Bu konuyu dikkate alarak mecliste soru önergesi verdik. Ama bakanlık halen cevap vermedi ”dedi. Özdemir hızlı tren projesinde de, durumun Kayseri adına ne olduğunun hala açık ve net olmadığını ifade etti.
FETÖ KARARLARINI YADIRGIYORUM
Kayseri’de son dönemde özellikle mahkemelerin verdiği Fetö kararlarının iç sızlatıcı bir hale geldiğine dikkat çeken Özdemir, “Kayseri’ye baktığımızda son zamanlarda verilen yargı kararları iç sızlatıcı bir halde. Kimilerinin ifade ettiğine göre delil yetersizliği deniyor. Oysa müspet delillerin ortada olduğu emniyet teşkilatının yapmış olduğu çalışmalarla beraber meydanda bulunuyor. Kayseri’de verilmiş kimi yargı kararlarına saygı duyuyorum. Ancak gerçekten yadırgadığımı da ifade etmek isterim” diye konuştu.
MHP milletvekili İsmail Özdemir, hükümeti eleştiri yağmuruna tuttuğu konuşmasında, Kayseri iş dünyasının hükümetten hak ettiği yakınlığı ve ilgiyi bir türlü göremediğini dile getirdi. Özdemir “Ne yazık ki, Kayserili esnafımız ve sanayicimiz şimdiye kadar oldukça fazla ilgisizlikten yakındı. Bu, kabul etmek gerekir ki yürek sızlatan bir gerçektir. Kayseri bu durumda olmamalıdır. Şehre değer katacak, gelecek noktasında bizi ileri götürecek adımlar atılabilirdi” dedi.
BAKAN HALA CEVAP VERMEDİ
Kayseri adına Meclis’te ele alınan her proje ve konudan haberdar olduklarını ve ilgilendiklerine dikkat çeken MHP milletvekili Özdemir son olarak Ankara - Niğde otoban projesinde Kayseri’nin yine olmadığını hatırlattı. Özdemir, “Otoyol projesi Kayseri’ye gelmeli miydi? Evet gelmeliydi. Kayseri’de 3 OSB var. 1 milyon 350 binden fazla nüfus var. Birden çok üniversite var. Bölge hastanesi olarak Kayseri seçildi. Ama Kayseri ulaşım noktasında diğer yerlerle kıyaslandığında potansiyeli düşük illere bakıldığında onlara göre bile çok geridedir. Bu konuyu dikkate alarak mecliste soru önergesi verdik. Ama bakanlık halen cevap vermedi ”dedi. Özdemir hızlı tren projesinde de, durumun Kayseri adına ne olduğunun hala açık ve net olmadığını ifade etti.
FETÖ KARARLARINI YADIRGIYORUM
Kayseri’de son dönemde özellikle mahkemelerin verdiği Fetö kararlarının iç sızlatıcı bir hale geldiğine dikkat çeken Özdemir, “Kayseri’ye baktığımızda son zamanlarda verilen yargı kararları iç sızlatıcı bir halde. Kimilerinin ifade ettiğine göre delil yetersizliği deniyor. Oysa müspet delillerin ortada olduğu emniyet teşkilatının yapmış olduğu çalışmalarla beraber meydanda bulunuyor. Kayseri’de verilmiş kimi yargı kararlarına saygı duyuyorum. Ancak gerçekten yadırgadığımı da ifade etmek isterim” diye konuştu.
Özel Haber: İlter Sağırsoy