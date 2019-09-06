ÖZEL ÇOCUKLARA ÖZEL EV

Kocasinan İlçesi Mimarsinan Parkı içerisinde faaliyetlerine başlayan Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi’nin açılış törenine Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri 1. Komando Tugayı Komutan Vekili Piyade Albay Özgür Demir, ilçe belediye başkanları, kurum yetkilileri ve özel çocuklar ile aileleri katıldı.



Mehter takımının gösterilerinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende engelli Furkan Yıldız’ın annesi Yasemin Yıldız açılış konuşmasını yaptı. Anne Yıldız, “Bu hizmetin biz engelli aileleri için yol, kaldırım gibi klasik belediye hizmetlerinden daha önemli olduğunu belirtmek isterim. Bu hizmeti hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ve katkı veren hayırseverimiz Zafer Ateş’e çok teşekkür ediyoruz, iyi ki varsınız” dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da Engelsiz Çocuk Evi’nin hayırlı olmasını dileyerek, belediye olarak hayatın her alanında olduklarını, insan hayatına dokunan tarafları ve insan hayatını kolaylaştırmak için yapılması gereken ne varsa onu yaptıklarını söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekim’de ‘teşekkür’ için geliyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara’da toplantı sonrası görüştüklerini, Kayseri ile ilgili bilgiler verdiklerini belirterek, “Kayseri halkına sayın cumhurbaşkanımız selamlarını gönderdi. Kendileri Kayserimize Ekim ayında teşekkür için gelecek. O günde umuyorum ki Kayseri kamuoyu olarak onu yalnız bırakmayacağız” dedi.



Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi, konuşmaların ardından İl Müftüsü Şahin Güven’in dualarıyla hizmete açıldı. Açılış kurdelesini Hayırsever Zafer Ateş kesti. Açılışın ardından Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi, katılımcılar tarafından gezildi.

250 metrekare büyüklüğündeki Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi içerisinde Dinlenme Odası, Eğitim Odası, Oyun Odası, Uyku Odası ve Yemek Salonu gibi birimler bulunuyor. Engelsiz Çocuk Evi’nde 4-12 yaş grubundaki zihinsel farklılıkları bulunan çocuklara hizmet verilecek. Haftanın bir günü evlerinden özel servisle alınacak olan özel çocukların bakım ve eğitimleri Büyükşehir Belediyesi’nce gerçekleştirilecek.

