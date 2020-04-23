Özel öğrencilerden 23 Nisan kutlaması

Şehit Yiğitcan Çiğa Özel Eğitim Uygulama Okulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için okulda eğitim gören özel öğrencilerin 23 Nisan kutlamalarını içeren bir klip hazırladı. Hazırlanan klipte özel öğrenciler ellerinde Türk bayrakları ile 23 Nisan coşkusuna katıldılar. Konu hakkında açıklamalar yapan okulun eğitim elemanlarından Seda Şahin, "Özel öğretim gören özel çocuklarımız bayramlarını evden kutladılar. Çocuklarımız diyorum çünkü bütün öğrencilerimizi çocuğumuz gibi görüyoruz ve onların her anında yanında oluyoruz. Bu özel günde de yanlarında olduk, klip hazırladık. Evde kaldığımız bu günlerde öğrencilerimiz 23 Nisan coşkusuna evlerinden katıldılar. Türk bayraklarıyla birlikte bu coşkuya katıldılar. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Bu özel ve güzel klipte emeği geçen herkese, okul yöneticilerimize ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Klipte özel öğrencilerin kimisi bayraklarla kimisi de müziklere eşlik ederek bayram coşkusuna eşlik ettiği görülüyor.

