Özhaseki'den 'Zafer Bayramı' mesajı

Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Şanlı Türk tarihinin zaferlerle dolu olduğunu ifade eden Özhaseki, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"'30 Ağustos, 'Ya istiklal ya izmihlal' tercihiyle baş başa kalan bir milletin neleri başarabileceğinin, bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin tüm dünyaya ilanı olmuştur. Türk milleti her zaman olduğu gibi, şer odaklarına karşı azim ve kararlılıkla karşı durmaktadır. Milletimiz 30 Ağustos 1922 tarihinde, bağımsızlığını hiç bir şekilde terk etmeyeceğini, bayrağını ve hürriyetini canı pahasına koruyacağını tüm dünyaya ilan etmiştir. Nasıl ki 96 yıl önce milletçe kenetlenerek, düşman kuvvetlerine karşı birlikte hareket ettiysek, bugünde aynı şekilde kenetlenmeliyiz. ülkemiz üzerinde gizli hesaplar peşinde olanlar, millet-devlet dayanışması karşısında hezimete uğrayacaktır. 15 Temmuz gecesi, hain darbe girişiminde bulunan alçaklar nasıl bozguna uğradıysa, ekonomik yaptırımlarla ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını engellemek isteyenler de aynı sonla karşılaşacaktır. Birlik ve dayanışma içinde, Cumhuriyetimizi korumak ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne taşımak için milletçe hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimin ve vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bu zaferi bizlere armağan eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum.”