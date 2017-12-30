ÖZHASEKi: FiTNE ODAKLARI DURMUYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Yeşilhisar ilçesinde Doğalgaz Verme Törenine katıldı.

Törende bir konuşma yapan Bakan Özhaseki, Cumhuriyet tarihinin en sıkıntılı günlerinin yaşandığını kaydetti. Özhaseki, “Hükümet dönemimiz Cumhuriyet tarihinin en zor dönemi olmasına rağmen, en zor günlerini geçirmemize rağmen, gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından envai çeşit kötülüklere rağmen başarılarla dolu. Üzerinde yaşadığımız Anadolu coğrafyası dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri ve en güzel coğrafya ama birde dezavantajı var. Bu coğrafyanın altıda biraz hareketli, üstü de hareketli. Alt tarafta depremsellik var. Son 100 yıl içerisinde bu ülkede 6 ve şiddeti üzerinde tam 56 kez tekrarlanmış. Kaybımız 100 bin kişi. Maddi olarak 100 milyar dolardan fazla kaybımız var. Bu coğrafya böyle, bunu bilmemiz lazım. Buna göre hareket etmemiz lazım. Onun için şehirciliğin kurallarını yeniden oturtmaya çalışıyoruz. Tüm Türkiye’de kentsel dönüşümü en hızlı şekilde bakanlık olarak yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.



Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını kaydeden Bakan Özhaseki, “Bu coğrafyanın üstü de hareketli. Fitne odakları durmuyor. İçeride fıkır fıkır kaynadığı gibi dışarıdan da acayip destekler alıyor. Bütün bu oyunları seyredip ‘Ne yapalım, güçlü ülkeler böyle olsun istiyorlar mı’ diyeceğiz. Sadece seyir mi edeceğiz? Bu oyunlarını bozmayacak mıyız? Onlar istiyorlar ki, eski Türkiye gibi biz emir verelim, siz hazır ola geçin, ne diyorsak yapın. Yoksa ekonomik olarak boğarız, başka işlerini engelleriz diyorlar. Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye’nin başındaki insan eski liderler gibi değil. Artık Amerika’ya gidip hazır ol da duran insanlar yok artık” diye konuştu.

İHA