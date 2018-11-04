Özhaseki: "Kan Kanseri Çocuklarımıza İlik Nakli Bulunabilmesi İçin Uygun Bir Ortam Oluşturmaya Çalışıyoruz”

Şehir Tiyatrosu’nda düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısına, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, Mustafa Elitaş, İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, hayırseverlerin kan kanserli çocukların tedavi olması için hastane yaptırdıklarını ve inşaatının başladığını söyledi. Özhaseki, “Bugün İstanbul’dan gelen hayırseverlerimiz var. Kayseri’de bir hastane yaptırıyorlar. Hastane Kan Kanseri çocuklara ilik nakli bulunabilmesi için uygun bir ortam. Türkiye’de daha önce böyle bir teknolojik ortam olmadığı için evlerine gitsin huzur içerisinde can versin diye gönderilen yavrular için burada çok önemli hocalarımız ile dünyanın çeşitli yerlerinde stajlarını ve doktorlarını yaparak işlerini öğrenip gelmişler. Eğer bir hastane olursa bu yavruların büyük bir çoğunluğunu hayata Allah’ın izniyle tekrar döndürebiliyoruz. Biz de hemşerilerimizi buraya davet ettik ve geldiler. Şimdi de inşaatımız başladı. Bizler sizlerle her zaman sohbet ediyoruz. Allah sizlerin işleri güçlerini rast getirsin” dedi.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ise AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana ilk gün ki enerjisiyle çalıştığını belirterek, “Bugün 16 yaşımızı bitirdik ve 17 yaşımıza bastık. Bir genç delikanlı kıvamında ilk gün ki enerjiyle devam eden bir teşkilatımız var. Bunlar sizin sayenizde ve sizlerin gayretleri sonucu ortaya çıkıyor. Belediye başkanlarımızın da bizlere çok ciddi katkıları var. Bizlerin yüzünü yere baktırmadıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Hangi platformda olursa olsun, göğsümüzü gere gere yaptıkları hizmetlerden ve çalışmalardan dolayı göğsümüzü gere gere dolaştık” diye konuştu.

