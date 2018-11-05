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Özhaseki Nikah Şahidi Oldu

AK Parti eski İl Başkanlarından Hüseyin Cahid Özden’in kızı Naide Esra Özden ve Safa Beydilli ile birleştirdi. Çiftin nikah şahitliğini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Milletvekili Taner Yıldız yaptı.

Özhaseki Nikah Şahidi Oldu

AK Parti eski İl Başkanlarından Hüseyin Cahid Özden’in kızı Naide Esra Özden, hayatını Safa Beydilli ile birleştirdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in kıydığı nikahta, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız yaptı.
Özhaseki, burada gençlere nasihat vererek, “ Bugün burada onlarca yıldır beraber olduğumuz, dostluk ettiğimiz, kader birliği ettiğimiz arkadaşlarımızın yavrularının mürüvvetlerine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Allah mesut, bahtiyar etsin. Allah yavrularımızı 2 cihanda aziz etsin. Çok güçlü şahitler ordusu huzurunda burada bu nikahı kıydık. En büyük nasihat, gençlerimizin anne ve babalarından gördükleri, o aile ortamında duydukları ve orada şahit olduklarıdır” ifadelerini kullandı.
 

İHA

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